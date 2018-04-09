Балотелли может перейти в клуб MLS

Итальянский форвард «Ниццы» Марио Балотелли может уехать за океан. Американские футбольные издания сообщают, что нападающий близок к переходу в «Вашингтон Ди Си Юнайтед».

Клуб из MLSуже связался с Мино Райолой, который является агентом футболиста. 27-летний нападающий летом получит статус свободного агента. В этом сезоне за «Ниццу» Балотелли отметился 22 голами в 32 поединках в рамках всех турниров.

Напомним, ранее сообщалось, что Райола вел переговоры с «Ромой», в рамках которых обсуждался переход Балотелли в римский клуб. Кроме того, сам итальянский бомбардир не был против перехода в состав «волков», из-за чего этот переход казался вполне реальным.