Ульрайх: В этом сезоне я первый номер

Свен Ульрайх

Голкипер мюнхенской «Баварии» поделился о взаимоотношениях с Мануэлем Нойером и своей роли в команде.

«У нас с Ману все хорошо. Мы ладили с первых моих дней в «Баварии». Также и вне поля у нас отличные отношения. Думаю, что и на тренировке мы остаемся друзьями, что-то обсуждаем. У нас никогда не было каких-либо проблем.

Сейчас совсем другая ситуация – в этом сезоне я первый номер и нахожусь в центре внимания. Думаю, у меня получается все хорошо. Я рад, что помог своей команде завоевать путевку в 1/4 ЛЧ и другие достижения», - говорит Ульрайх.