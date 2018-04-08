Ульрайх: В этом сезоне я первый номер
Дата публикации: Вчера, 23:20 | Категория: Новости футбола
Голкипер мюнхенской «Баварии» поделился о взаимоотношениях с Мануэлем Нойером и своей роли в команде.
«У нас с Ману все хорошо. Мы ладили с первых моих дней в «Баварии». Также и вне поля у нас отличные отношения. Думаю, что и на тренировке мы остаемся друзьями, что-то обсуждаем. У нас никогда не было каких-либо проблем.
Сейчас совсем другая ситуация – в этом сезоне я первый номер и нахожусь в центре внимания. Думаю, у меня получается все хорошо. Я рад, что помог своей команде завоевать путевку в 1/4 ЛЧ и другие достижения», - говорит Ульрайх.
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