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Ульрайх: В этом сезоне я первый номер

Дата публикации: Вчера, 23:20 | Категория: Новости футбола

Свен УльрайхСвен Ульрайх

Голкипер мюнхенской «Баварии» поделился о взаимоотношениях с Мануэлем Нойером и своей роли в команде.

                «У нас с Ману все хорошо. Мы ладили с первых моих дней в «Баварии». Также и вне поля у нас отличные отношения. Думаю, что и на тренировке мы остаемся друзьями, что-то обсуждаем. У нас никогда не было каких-либо проблем.

                Сейчас совсем другая ситуация – в этом сезоне я первый номер и нахожусь в центре внимания. Думаю, у меня получается все хорошо. Я рад, что помог своей команде завоевать путевку в 1/4 ЛЧ и другие достижения», - говорит Ульрайх.

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