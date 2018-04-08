Роналдо: Именно в Интере я стал Феноменом

Роналдо

Легендарный бразильский форвард Роналдо рассказал о том, почему ушел из «Барселоны» в миланский «Интер» после года действия контракта с «сине-гранатовыми».

«Я проводил с «Барселоной» переговоры о подписании нового контракта, но решил не оставаться в клубе, так как не доверял руководству. Потом я получил предложение от «Интера», что стало для меня интересным вызовом. В то время Серия А была самой сильной лигой в мире и, к тому же, самой тяжелой. Считаю, что это был лучший выбор.

Я помню, как я дебютировал. Тогда «Сан-Сиро» был заполнен, я испытывал очень положительные эмоции. С «Интером» у нас получилась замечательная любовная история. Именно в этом клубе я стал Феноменом, здесь меня начали так называть. За это я благодарен «Интеру»», - рассказывает Роналдо.

Напомним, Роналдо сыграл за «Барселону» только один сезон (1996-1997) и забил за команду 47 голов в 49 поединках. Летом 1997 года форвард перешел в «Интер» за 27 000 000 долларов США, которые на то время стали рекордными.