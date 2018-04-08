Ливерпуль намерен заполучить Феллаини
Дата публикации: Вчера, 23:01 | Категория: Новости футбола
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини, который летом станет свободным агентом, может бесплатно перейти в «Ливерпуль». Руководство «мерсисайдцев» хочет предложить 30-летнему бельгийцу контракт сроком на 3 года.
По данным футбольных изданий, Феллаини может перейти в один из французских клубов – с ним уже вели предварительные переговоры «ПСЖ» и «Монако». Также имеется информация о его возможном переходе в «Бешикташ» или в клуб из Китая.
Напомним, Маруан Феллаини принял решение об уходе из «Манчестер Юнайтед», так как не получает должной игровой практики. Он принял участие только в 13 играх текущего розыгрыша АПЛ. На счету бельгийца 3 забитых гола.
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