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Ливерпуль намерен заполучить Феллаини

Дата публикации: Вчера, 23:01 | Категория: Новости футбола

Маруан ФеллайниМаруан Феллайни

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини, который летом станет свободным агентом, может бесплатно перейти в «Ливерпуль». Руководство «мерсисайдцев» хочет предложить 30-летнему бельгийцу контракт сроком на 3 года.

                По данным футбольных изданий, Феллаини может перейти в один из французских клубов – с ним уже вели предварительные переговоры «ПСЖ» и «Монако». Также имеется информация о его возможном переходе в «Бешикташ» или в клуб из Китая.

                Напомним, Маруан Феллаини принял решение об уходе из «Манчестер Юнайтед», так как не получает должной игровой практики. Он принял участие только в 13 играх текущего розыгрыша АПЛ. На счету бельгийца 3 забитых гола.

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