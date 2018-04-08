Арсену Венгеру не нужны новые нападающие

Арсен Венгер

Главный наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил о том, что в ходе летнего периода трансферов команда не намерена усиливать нападение.

На не нужно покупать новых форвардов. У нас достаточно нападающих – они молоды и перспективны. В конце сезона будем смотреть», - говорит Венгер.

Напомним, лондонский клуб достаточно хорошо усилился в минувшие периоды трансферов – тем летом был приобретен нападающий «Лиона» Александр Лязакетт, а зимой – Пьер-Эмерик Обамеянг. Cтоит отметить, что руководство «канониров» угадало с этими трансферами – Лязакетт в текущем сезоне наколотил 12 голов. Обамеянг также не отстает – в 8 поединках он забил 6 мячей. К тому-же в обойме у Арсена Венгера есть Дэнни Уэлбек, который забил 9 голов в этом сезоне.