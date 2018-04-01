  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Буффон: Реал не дает мне спать

Дата публикации: Вчера, 22:18 | Категория: Новости футбола

Джанлуиджи БуффонДжанлуиджи Буффон

Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился тем, что грядущие игры 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» не дают ему покоя.

            «Впереди у нас будет сложный период. Понимая то, что мне будет противостоять Криштиану Роналду, знаю, что у меня будет ряд бессонных ночей. Против нас будет играть очень сильный соперник. В составе противостоящей команды собраны особые футболисты. Но мы знаем то, что в двухраундовых поединка не всегда может выиграть команда, которая талантливее. Если мы пройдем «Реал» по сумме двух встреч – это будет великолепно», - заявляет голкипер «Ювентуса».

Напомним, первая игра 1/4 ЛЧ между «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 апреля.

Нравится
Похожие новости:
  • Буффон назвал матчи, которые бы он переиграл
    Буффон назвал матчи, которые бы он переиграл
    Джанлуиджи Буффон Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, накануне отметивший 40-летие, рассказал, что был бы не против...
  • Буффон не хочет создавать проблем Ювентусу
    Буффон не хочет создавать проблем Ювентусу
    Джанлуиджи Буффон Именитый голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон намерен продолжать свою игровую карьеру еще один год. В...
  • Буффон закончит карьеру в 2018 году
    Буффон закончит карьеру в 2018 году
    Джанлуиджи Буффон Текущий сезон станет последним для легендарного «стража ворот» «Ювентуса», а также сборной Италии...
  • Буффон установил рекорд серии А по «сухим» матчам
    Буффон установил рекорд серии А по «сухим» матчам
    Живой легенде «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону удалось побить рекорд Серии А по «сухим» матчам. Сегодня в рамках туринского...
  • Ювентус и Буффон договорились о новом контракте
    Ювентус и Буффон договорились о новом контракте
    Авторитетный итальянский источник сообщает, что вратарь «Ювентуса» как никогда близок к подписанию нового соглашения со своей командой. ...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close