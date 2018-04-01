Буффон: Реал не дает мне спать

Джанлуиджи Буффон

Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился тем, что грядущие игры 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» не дают ему покоя.

«Впереди у нас будет сложный период. Понимая то, что мне будет противостоять Криштиану Роналду, знаю, что у меня будет ряд бессонных ночей. Против нас будет играть очень сильный соперник. В составе противостоящей команды собраны особые футболисты. Но мы знаем то, что в двухраундовых поединка не всегда может выиграть команда, которая талантливее. Если мы пройдем «Реал» по сумме двух встреч – это будет великолепно», - заявляет голкипер «Ювентуса».

Напомним, первая игра 1/4 ЛЧ между «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 апреля.