Буффон: Реал не дает мне спать
Дата публикации: Вчера, 22:18 | Категория: Новости футбола
Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился тем, что грядущие игры 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» не дают ему покоя.
«Впереди у нас будет сложный период. Понимая то, что мне будет противостоять Криштиану Роналду, знаю, что у меня будет ряд бессонных ночей. Против нас будет играть очень сильный соперник. В составе противостоящей команды собраны особые футболисты. Но мы знаем то, что в двухраундовых поединка не всегда может выиграть команда, которая талантливее. Если мы пройдем «Реал» по сумме двух встреч – это будет великолепно», - заявляет голкипер «Ювентуса».
Напомним, первая игра 1/4 ЛЧ между «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 апреля.
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