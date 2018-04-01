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Аллегри: Дибала должен иметь мотивацию к концу сезона

Дата публикации: Вчера, 23:21 | Категория: Новости футбола

Пауло ДибалаПауло Дибала

Главный коуч «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что Пауло Дибала не стоит обращать внимание на различные слухи относительно его возможного трансфера. Отметим, что в испанских футбольных изданиях появилась информация о том, что мадридский «Атлетико» готов к продаже Антуана Гризманна. Взамен него, «матрасники» готовы приобрести форварда туринской команды.

            «Дибала должен полностью сконцентрироваться на конец сезона и быть мотивирован. К тому же, я считаю, он станет одним из лучших игроков на грядущем Чемпионате Мира», - сказал главный коуч «Старой синьоры».

Кроме того, Аллегри поделился мнением о сегодняшней чемпионской гонке и главном конкуренте за Скудетто.

«У «Наполи» осталась лишь Серия А. Они еще не вышли из гонки за титул. Завоевать победу в чемпионате не только их важная задача, но и наша», - считает Аллегри.

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