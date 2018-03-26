Милинкович-Савич – главная цель Ювентуса

Сергей Милинкович-Савич

Лидер «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может пополнить «Ювентус» в летнее межсезонье. Об этот пишут итальянские издания. По их сообщениям, сербский полузащитник – основная цель туринского клуба.

Однако, «Ювентусу», в борьбе за серба предстоит серьезно конкурировать. На 23-летнего футболиста претендуют другие топ-клубы – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен».

Ранее представитель руководства «Лацио» Игли Таре заявлял о том, что минувшим летом римский клуб ответил отказом на предложение «МЮ» купить игрока за 70 000 000 евро.

Отметим, что в текущем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 37 поединках во всех турнирах, отметился 11 голами и 4 результативными пасами.