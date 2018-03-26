Луис Энрике отказался от работы в ПСЖ в пользу Челси
Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике возглавит лондонский «Челси». Об этом пишут французские издания. По имеющимся данным, 47-летний испанский специалист ведет активные переговоры с боссами «аристократов», в частности с Мариной Грановской, которая является директором клуба.
Сам Луис Энрике предпочел работу в Английской Премьер-лиги предложению от «ПСЖ». Сообщается, что Энрике посещает уроки английского языка, чтобы увереннее себя чувствовать у руля «Челси».
Также имеется информация, что испанец уменьшил свои требования по заработной плате, за счет чего получил от руководства «синих» гарантии получения средств на усиление состава.
Теперь можно точно сказать о том, что Антонио Конте покинет «Челси» в конце этого сезона. Несмотря на то, что итальянский специалист завоевал победу в чемпионате, продолжать работу в клубе ему помешают плохие отношения с руководством, которые вызваны неудовлетворительными результатами. Сегодня лондонский клуб на 5 зачетных пунктов отстает от зоны Лиги чемпионов за 8 туров до конца розыгрыша чемпионата.
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