Месси советует Неймару перейти в Манчестер Сити, а не в Реал
Дата публикации: Сегодня, 00:21 | Категория: Новости футбола
Именитый аргентинец, лидер атак «Барселоны» Лионель Месси дал совет бывшему одноклубнику и другу, бразильцу Неймар – не переходить в «Реал», а в «Манчестер Сити». Об этом пишут испанские футбольные СМИ.
По имеющейся информации, бразильский форвард скорее всего сыграл свои последние матчи в составе «Пари Сен-Жермен». Это обусловлено тем, что нападающий ранее заявлял о том, что французский чемпионат достаточно низкого уровня и очень груб для него. В свою очередь, руководство парижан намерены вернуть потраченные на Неймара деньги ближайшим летом.
На сегодняшний день в услугах бразильской суперзвезды заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
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