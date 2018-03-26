Месси советует Неймару перейти в Манчестер Сити, а не в Реал

Лионель Месси

Именитый аргентинец, лидер атак «Барселоны» Лионель Месси дал совет бывшему одноклубнику и другу, бразильцу Неймар – не переходить в «Реал», а в «Манчестер Сити». Об этом пишут испанские футбольные СМИ.

По имеющейся информации, бразильский форвард скорее всего сыграл свои последние матчи в составе «Пари Сен-Жермен». Это обусловлено тем, что нападающий ранее заявлял о том, что французский чемпионат достаточно низкого уровня и очень груб для него. В свою очередь, руководство парижан намерены вернуть потраченные на Неймара деньги ближайшим летом.

На сегодняшний день в услугах бразильской суперзвезды заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».



