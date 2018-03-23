Буффон – убийца в штрафной площади

Джанлуиджи Буффон

Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал об игровых качествах двух сильнейших футболистов планеты – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Они абсолютно разные футболисты. Лионель действует в основном из глубины, имеет более лучшую технику, видение игры. Он более разносторонний и по стилю игры напоминает скорее треквартисту, нежели завершителя атак.

Относительно Криштиану можно сказать, что это убийца в штрафной площади. Это можно объяснить тем, что он является постарше. Если его сравнить с прежним Роналду, то теперь он больше экономит сил и не уходит на фланг ради какого-то финта. Но он может превратить в забитый мяч любой эпизод в штрафной», - говорит Буффон.