Буффон – убийца в штрафной площади
Дата публикации: Вчера, 21:02 | Категория: Новости футбола
Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал об игровых качествах двух сильнейших футболистов планеты – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«Они абсолютно разные футболисты. Лионель действует в основном из глубины, имеет более лучшую технику, видение игры. Он более разносторонний и по стилю игры напоминает скорее треквартисту, нежели завершителя атак.
Относительно Криштиану можно сказать, что это убийца в штрафной площади. Это можно объяснить тем, что он является постарше. Если его сравнить с прежним Роналду, то теперь он больше экономит сил и не уходит на фланг ради какого-то финта. Но он может превратить в забитый мяч любой эпизод в штрафной», - говорит Буффон.
Похожие новости:
Буффон назвал матчи, которые бы он переиграл
Джанлуиджи Буффон Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, накануне отметивший 40-летие, рассказал, что был бы не против...
Джанлуиджи Буффон Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, накануне отметивший 40-летие, рассказал, что был бы не против...
Буффон не хочет создавать проблем Ювентусу
Джанлуиджи Буффон Именитый голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон намерен продолжать свою игровую карьеру еще один год. В...
Джанлуиджи Буффон Именитый голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон намерен продолжать свою игровую карьеру еще один год. В...
Буффон: «Ювентус не намерен копировать Наполи»
Джанлуиджи Буффон Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дал оценку победы своей команды последнего матча над...
Джанлуиджи Буффон Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дал оценку победы своей команды последнего матча над...
Претенденты на звание лучших игроков Лиги Чемпионов 2016/2017
Джанлуиджи Буффон УЕФА опубликовал список футболистов, которые будут вести борьбу за звание лучших игроков минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Список...
Джанлуиджи Буффон УЕФА опубликовал список футболистов, которые будут вести борьбу за звание лучших игроков минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Список...
Джанлуиджи Буффон: Харри Кейн - игрок момента, он очень опасен рядом с Уэйн ...
Накануне товарищеского матча сборной Италии против Англии, страж ворот "скуадры адзурры" Джанлуиджи Буффон, сказал несколько слов о предстоящей игре,...
Накануне товарищеского матча сборной Италии против Англии, страж ворот "скуадры адзурры" Джанлуиджи Буффон, сказал несколько слов о предстоящей игре,...