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Буффон – убийца в штрафной площади

Дата публикации: Вчера, 21:02 | Категория: Новости футбола

Джанлуиджи БуффонДжанлуиджи Буффон

Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал об игровых качествах двух сильнейших футболистов планеты – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

                «Они абсолютно разные футболисты. Лионель действует в основном из глубины, имеет более лучшую технику, видение игры. Он более разносторонний и по стилю игры напоминает скорее треквартисту, нежели завершителя атак.

                Относительно Криштиану можно сказать, что это убийца в штрафной площади. Это можно объяснить тем, что он является постарше. Если его сравнить с прежним Роналду, то теперь он больше экономит сил и не уходит на фланг ради какого-то финта. Но он может превратить в забитый мяч любой эпизод в штрафной», - говорит Буффон.

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