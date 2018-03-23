Марадона: Наполи способны выиграть Серию А

Диего Марадона

Легендарный футболист, бывший игрок «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона верит в то, что команда Маурицио Сарри сможет завоевать чемпионский тутул.

«Наполи может сделать это. Я верю, что неаполитанцы завоюют скудетто. Иногда они мне напоминают именно тот на поли, за который когда-то выступал я», - поделился Марадона.

Напомним «Наполи» находится на второй позиции в турнирной таблице итальянского первенства, отставая от лидера туринского «Ювентуса» на 2 зачетных пункта.

Относительно Марадоны стоит сказать, что он два раза становился чемпионом Италии в сезонах 1986-87 и 1989-90 годов.