Марадона: Наполи способны выиграть Серию А
Дата публикации: Вчера, 21:00 | Категория: Новости футбола
Легендарный футболист, бывший игрок «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона верит в то, что команда Маурицио Сарри сможет завоевать чемпионский тутул.
«Наполи может сделать это. Я верю, что неаполитанцы завоюют скудетто. Иногда они мне напоминают именно тот на поли, за который когда-то выступал я», - поделился Марадона.
Напомним «Наполи» находится на второй позиции в турнирной таблице итальянского первенства, отставая от лидера туринского «Ювентуса» на 2 зачетных пункта.
Относительно Марадоны стоит сказать, что он два раза становился чемпионом Италии в сезонах 1986-87 и 1989-90 годов.
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