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Моуринью: Де Бур – самый худший тренер за всю историю АПЛ

Дата публикации: Сегодня, 00:07 | Категория: Новости футбола

Жозе МоуриньюЖозе Моуринью

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью негативно отозвался в адрес голландского специалиста Франка де Бура, назвав его самым худшим тренером за всю историю Английской Премьер-лиги. Напомним, ранее Де Бур критиковал коуча «красных дъяволов» за его отношение к Маркусу Рэшфорду.

                В этом футбольном году Рэшворд не всегда получает шанс проявить себя на футбольном поле, однако в последнем матче он забил 2 мяча, благодаря чему «манкунианцы» одолели «Ливерпуль» со счетом 2:1.
                Де Бур, ранее работавший в «Кристал Пэлас» отметил игру Рэшфорда и заявил, что ему жаль молодого футболиста, который не попадает в состав из-за Моуринью.

                «Я прочитал цитату самого худшего коуча в истории АПЛ Франка Де Бура, - говорит Жозе Моуринью. 7 игр, 7 поражений и 0 забитых голов с «Кристал Пэлас». Он считает, что Рэшфорду вредно играть под моим руководством, так как я хочу выигрывать. Но если бы Де Бур тренировал Маркуса, то с ним бы он проигрывал», - считает португальский специалист.

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