МЮ намерен подписать Левандовски
Форвард мюнхенской «Баварии» может пополнить «Манчестер Юнайтед». По сообщениям некоторых футбольных СМИ, 29-летний нападающий сменил своего агента, который будет способен договориться о его трансфере в другой клуб.
По имеющимся данным, большой интерес к поляку проявляет «Манчестер Юнайтед». На сегодняшний день, «красные дъяволы» являеются лидерами в гонке за Левандовски.
Однако, у «манкунианцев» есть серьезный конкурент – на бомбардира также претендует мадридский «Реал».
Напомним, в этом сезоне Левандовский демонстрирует голевую феерию – в 24 матчах немецкого первенства, он отметился 23 забитыми мячами. Кроме того, в последний тур Бундеслиги стал знаковым для польского форварда. Левандовски оформил 100-ый гол за «Баварию» в рамках национального чемпионата, что позволило стать 6-ым футболистом за всю клубную историю, который покорил этот рубеж.
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