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Ливерпуль готов отпустить Салаха в Реал за 160 млн евро

Дата публикации: Сегодня, 00:52 | Категория: Новости футбола

Мохаммед СалахМохаммед Салах

Английский «Ливерпуль» готов к расставанию со своим ведущим голеадором в этом сезоне Мохаммедом Салахом, но за достаточно внушительную сумму.

                Благодаря отличной игре египетского форварда в этом году, он заслужил внимание со стороны мадридского «Реала». Теперь Салах – одна из главных целей «королевского» клуба в летнее окно трансферов.

                По сообщениям футбольных изданий, «мерсисайдцы» не горят желанием отпускать исполнителя, который феерит. Поэтому, английский клуб установил за игрока планку в размере 160 000 000 евро. Кроме того, спортивные журналисты предполагают, что «Реал» будет готов выложить 180 000 000 евро.

                Напомним, сам Салах говорил о том, что хотел бы пополнить мадридский «Реал», но не сейчас.              

В этом розыгрыше Английской Премьер-лиги Салах отметился 24 забитыми мячами, сыграв в 29 играх.

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