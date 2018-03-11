Ливерпуль готов отпустить Салаха в Реал за 160 млн евро

Мохаммед Салах

Английский «Ливерпуль» готов к расставанию со своим ведущим голеадором в этом сезоне Мохаммедом Салахом, но за достаточно внушительную сумму.

Благодаря отличной игре египетского форварда в этом году, он заслужил внимание со стороны мадридского «Реала». Теперь Салах – одна из главных целей «королевского» клуба в летнее окно трансферов.

По сообщениям футбольных изданий, «мерсисайдцы» не горят желанием отпускать исполнителя, который феерит. Поэтому, английский клуб установил за игрока планку в размере 160 000 000 евро. Кроме того, спортивные журналисты предполагают, что «Реал» будет готов выложить 180 000 000 евро.

Напомним, сам Салах говорил о том, что хотел бы пополнить мадридский «Реал», но не сейчас.

В этом розыгрыше Английской Премьер-лиги Салах отметился 24 забитыми мячами, сыграв в 29 играх.