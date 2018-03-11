Моуринью: Матич – отличный игрок
Дата публикации: Сегодня, 00:51 | Категория: Новости футбола
Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью снова нахваливает хавбека своей команды Неманью Матича. По словам португальского тренера, сербский футболист находится в отличной физической форме.
«Когда мне сообщили о том, что у нас есть шанс подписать Матича, а он желает пополнить нашу команду, то я подумал: «Он отличный футболист для меня». И я имею ввиду не только профессиональные качества. Я знаю его очень хорошо еще со времен моей работы в «Челси» и я знаю, как он относится ко мне», - рассказал Моуринью.
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