Моуринью: Матич – отличный игрок

Неманья Матич

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью снова нахваливает хавбека своей команды Неманью Матича. По словам португальского тренера, сербский футболист находится в отличной физической форме.

«Когда мне сообщили о том, что у нас есть шанс подписать Матича, а он желает пополнить нашу команду, то я подумал: «Он отличный футболист для меня». И я имею ввиду не только профессиональные качества. Я знаю его очень хорошо еще со времен моей работы в «Челси» и я знаю, как он относится ко мне», - рассказал Моуринью.