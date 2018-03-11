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Аллегри: Реал – главный фаворит ЛЧ

Дата публикации: Сегодня, 00:49 | Категория: Новости футбола

Массимилано АллегриМассимилано Аллегри

Главный коуч «Ювентуса» Массимилано Аллегри дал комментарий по поводу грядущих игр 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, на минувшей неделе туринский клуб одолел лондонских «шпор» и прошел в следующую стадию самого престижного клубного турнира Европы.

                Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри рассказал, что не хочет встречаться в следующей стадии с «Барселоной» или «Реалом».

                «Надеюсь нам не попадется «Барселона» или «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Я считаю, что главный фаворит турнира – «Реал». Никто не готовится к поединкам ЛЧ, как мадридская команда», - рассказывает Аллегри.

                Напомним, «Ювентус» играл с «Реалом» в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда команда из Турина потерпела сокрушительное поражение – 1:4. Однако, на пути к финальной встрече, на стадии 1/2 финала турнира, «бьянконери» прошли «Барселону» со итоговым счетом двух матчей – 3:0.

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