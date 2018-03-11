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Вторник 13 марта

22:45  cleag Манчестер Юнайтед – Севилья 22:45  cleag Рома – Шахтер
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Монтелла: С МЮ будет трудно

Дата публикации: Сегодня, 00:47 | Категория: Новости футбола

Винченцо МонтеллаВинченцо Монтелла

Главный наставник «Севильи» поделился ожиданиями перед матчем с «Манчестер Юнайтед», а также рассказал, почему решил возглавить испанский клуб.

                Напомним, итальянский тренер встал у руля команды по ходу этого сезона, после того, как был снят с должности в «Милане».

                «Я хотел получить опыт за рубежом. Приехав в Севилью, я нашел общий язык с руководством клуба. Также мне импонировала эта команда. Мне кажется, что новейшая история «Севильи» - одна из самых успешных в Европе в плане завоеванных трофеев. Поэтому, выбор дался мне легко», - говорит Монтелла.

                Кроме того, коуч «Севильи» дал комментарий относительно предстоящего ответного поединка в рамках Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

                «Нам будет противостоять команда с физически крепкими и техничными исполнителями. Наставник соперника основательно готовится к матчам, поэтому нам будет трудно. Если брать отдельных исполнителей «МЮ», то в этой команде есть игроки, которые имеют богатый опыт выступления в Лиге чемпионов, не говоря уже о наставнике, не раз выигрывавшего этот титул», - считает главный тренер «Севильи».

                Напомним, поединок между «Севильи» и «МЮ» пройдет 13 марта.

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