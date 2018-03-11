Барселона ведет активные переговоры с Гремио по переходу Артура

Артур Рамос

Испанский гранд провел успешные переговоры с бразильским «Гремио». По имеющимся данным, «Барселоне» дали добро на приобретение всех прав на полузащитника «мушкетеров» Артура Рамоса.

Сообщается, что переход может состояться в ближайшее летнее трансферное окно. Предположительная сумма, которую готовы выплатить «сине-гранатовые» за 21-летнего исполнителя составляет 30 000 000 евро. Кроме того, еще 9 000 000 – в виде разных бонусов. Добавим, что каталонцы собирались заплатить за футболиста не более 25 000 000 евро, но в клубе из Порту-Алегри настояли на своих условиях.

Отметим, что в прошлом сезоне Артур Рамос сыграл в 27 играх бразильского чемпионата и забил 1 гол.