Иньеста может пополнить Манчестер Сити

Андрес Иньеста

Именитый хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста заинтересовал в своих услугах своего бывшего наставника Хосепа Гвардиолу. По сообщениям английской прессы, испанский специалист сам является инициатором организации этого трансфера.

В этом сезоне 33-летний полузащитник является одним из важнейших футболистов «сине-гранатовых». Иньеста забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 20 поединках испанской Примеры.

В октябре прошлого года испанец подписал с каталонским клубом контракт до конца профессиональной карьеры футболиста.