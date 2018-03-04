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Иньеста может пополнить Манчестер Сити

Дата публикации: Сегодня, 08:23 | Категория: Новости футбола

Андрес ИньестаАндрес Иньеста

Именитый хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста заинтересовал в своих услугах своего бывшего наставника Хосепа Гвардиолу. По сообщениям английской прессы, испанский специалист сам является инициатором организации этого трансфера.

                В этом сезоне 33-летний полузащитник является одним из важнейших футболистов «сине-гранатовых». Иньеста забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 20 поединках испанской Примеры.

                В октябре прошлого года испанец подписал с каталонским клубом контракт до конца профессиональной карьеры футболиста.

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