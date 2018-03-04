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Анри: При Гвардиоле я заиграл по-новому

Дата публикации: Сегодня, 08:21 | Категория: Новости футбола

Тьерри АнриТьерри Анри

Экс-форвард «Барселоны» Тьерри Анри рассказал о впечатлениях, которые он получал, работая под руководством Хосепа Гвардиолы. Французский нападающий играл за каталонский клуб с 2007 по 2010 годы.

                «В 30 летнем возрасте я заиграл по-новому. После всех достижений с «Монако», «Арсеналом», «Ювентусом» и своей национальной сборной, я увидел, что играю совсем иначе. Гвардиола является настолько умным и видящим игру, что иногда меняет тактическую установку не менее 5 раз за первую половину игры.

                Он обращает внимание на любую деталь. Представьте, если бы я назначил Вам встречу в Лондоне, не оставив адреса и любой другой информации. Гвардиола будет поступать по-другому. Он скажет точный адрес, позаботится об автомобиле и обо всем другом», - отметил Анри.

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