Анри: При Гвардиоле я заиграл по-новому
Экс-форвард «Барселоны» Тьерри Анри рассказал о впечатлениях, которые он получал, работая под руководством Хосепа Гвардиолы. Французский нападающий играл за каталонский клуб с 2007 по 2010 годы.
«В 30 летнем возрасте я заиграл по-новому. После всех достижений с «Монако», «Арсеналом», «Ювентусом» и своей национальной сборной, я увидел, что играю совсем иначе. Гвардиола является настолько умным и видящим игру, что иногда меняет тактическую установку не менее 5 раз за первую половину игры.
Он обращает внимание на любую деталь. Представьте, если бы я назначил Вам встречу в Лондоне, не оставив адреса и любой другой информации. Гвардиола будет поступать по-другому. Он скажет точный адрес, позаботится об автомобиле и обо всем другом», - отметил Анри.
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