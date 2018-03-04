Клопп: Ливерпуль привлекает игроков футболом, а не деньгами

Юрген Клопп

Главный наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о его работе с футболистами, отметив, что фактор их финансового обеспечения – не является ключевым.

«Мы намерены держать в команде футболистов в таком возрасте, когда у них есть определенные ресурсы, позволяющие помогать команде и улучшать ее игру.

Мы работаем для создания такой атмосферы, в которую захотел бы окунуться каждый. Кроме нас имеется множество хороших клубов. Конечно, не наберется более 20 команд, являющихся на порядок лучше «Ливерпуля», но есть ряд не очень плохих. И в случае, когда они предлагают футболисту внушительный оклад, то скорее всего, он согласиться на переход.

Мы не убеждаем игроков финансами. Мы убеждаем их нашим футболом, нашим отношением к футболистам, совместном урегулировании проблем. Я считаю, что это неотъемлемая часть клуба. Я заметил это с того момента, как я возглавил «Ливерпуль», - делится рулевой «мерсисайдцев».