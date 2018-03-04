Мальдини: Милан снова выглядит как команда

Легендарный бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини отметил нынешнего наставника «россонери» Дженнаро Гаттузо.

«Неудачный старт сезона «Милана» можно объяснить покупкой множества новых футболистов и сменой владельца клуба. Но на сегодняшний день, они выглядят как настоящая команда, которая претендует занять четвертое место в турнирной таблице по окончанию сезона», - считает Мальдини.