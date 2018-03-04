  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Мальдини: Милан снова выглядит как команда

Дата публикации: Сегодня, 08:17 | Категория: Новости футбола

               

Паоло Мальдини

Легендарный бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини отметил нынешнего наставника «россонери» Дженнаро Гаттузо.

                «Неудачный старт сезона «Милана» можно объяснить покупкой множества новых футболистов и сменой владельца клуба. Но на сегодняшний день, они выглядят как настоящая команда, которая претендует занять четвертое место в турнирной таблице по окончанию сезона», - считает Мальдини.

Нравится
Похожие новости:
  • Милан может возглавить Гаттузо
    Милан может возглавить Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо Главный наставник «Милана» Винченцо Монтелла находится под мощным давлением болельщиков команды. В местных футбольных...
  • Буффон обошёл Тотти по количеству матчей в Серии А
    Буффон обошёл Тотти по количеству матчей в Серии А
    Отныне Тотти не находится в списке топ-3 игроков по количеству проведённых поединков в рамках Серии А. Отыграв против «Милана» свой 613-й...
  • Пуйоль: Манчини предлагал стать его ассистентом
    Пуйоль: Манчини предлагал стать его ассистентом
    Легендарный оборонец «Барсы» и испанской сборной Карлес Пуйоль рассказал, что ему выпадала возможность войти в тренерский штаб...
  • Милан нацелился на полузащитника ПСВ
    Милан нацелился на полузащитника ПСВ
    Атакующий хав Адам Махер, выступающий за «ПСВ» попал на радар «Милана». Скауты россонери наблюдали за игрой 22-летнего...
  • Шервуд: Цель «Тоттенхэма» в этом сезоне — занять четвертое место
    Шервуд: Цель «Тоттенхэма» в этом сезоне — занять четвертое место
    Главный тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд уверен, что его команда просто обязана попасть в следующем сезоне в Лигу Чемпионов. «Если...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close