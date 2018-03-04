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Ибрагимович: Я еще жив

Дата публикации: Сегодня, 00:51 | Категория: Новости футбола

Златан ИбрагимовичЗлатан Ибрагимович

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что вариант продолжения футбольной карьеры в MLSдостаточно привлекательный. По имеющимся данным футбольных изданий, США могут стать одним из мест новой работы шведского нападающего.

                До этого, главный наставник «красных дъяволов» сказал, что скорее всего, этот сезон будет последним для Златана на «Олд Траффорд». Напомним, его трудовое соглашение с «манкунианцами» истечет летом этого года.

                36-летний исполнитель получил повреждение крестообразной связки в апреле 2017 года. После этого, Ибра сыграл лишь 7 матчей за «МЮ».

                «Лос Анджелес – хороший город, - говорит Ибрагимович. – Однажды я там отдыхал. Сегодня имеется немало слухов о моем будущем. Так происходило всегда – играю я или нет. Но это хорошо, это значит, что я жив», - говорит Златан.

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