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Рамос: Не позволим ПСЖ отыграться

Дата публикации: Сегодня, 00:48 | Категория: Новости футбола

Серхио РамосСерхио Рамос

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о том, что ждет от ответной игры против «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Все игры сложны по-своему. Те, кто говорят о том, что мы легко справились с «Хетафе» - не правы. Безусловно, против «ПСЖ» будет намного труднее. Все знают, как важен для нас этот турнир, поэтому мы не позволим отыграться сопернику. Мы имеем преимущество после первой игры, но следует играть с предельной дисциплиной, так как у «ПСЖ» хорошая линия атаки, способная забивать много голов», - отметил испанский защитник.

Напомним, противостояние между «ПСЖ» и «Реалом» состоится во вторник, 6 марта.

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