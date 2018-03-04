Каземиро: В ПСЖ много топовых футболистов и без Неймара
Хавбек мадридского «Реала» Каземиро считает, что «королевский» клуб не намерен расслабляться ввиду неучастия Неймара в ответном поединке против «Пари Сен-Жермен».
«Я не общался с Неймаром. В таких матчах должны играть все футболисты, но ему придется пропустить этот поединок. Но «ПСЖ» имеет в своей обойме достаточное количество игроков топ-класса.
Безусловно, мы имеем преимущество, но «Пари Сен-Жермен» является серьезным соперником. Она способна доставить нам массу хлопот. Игра будет великолепной», - говорит бразильский полузащитник «галактикос».
Напомним, у Неймара установлено растяжение голеностопа, а также трещина пятой плюсневой кости. Самый дорогостоящий футболист в мире готовится к проведению хирургического вмешательства. Восстановление форварда может занять не менее 6 недель.
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