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Каземиро: В ПСЖ много топовых футболистов и без Неймара

Дата публикации: Сегодня, 00:45 | Категория: Новости футбола

КаземироКаземиро

Хавбек мадридского «Реала» Каземиро считает, что «королевский» клуб не намерен расслабляться ввиду неучастия Неймара в ответном поединке против «Пари Сен-Жермен».

                «Я не общался с Неймаром. В таких матчах должны играть все футболисты, но ему придется пропустить этот поединок. Но «ПСЖ» имеет в своей обойме достаточное количество игроков топ-класса.

                Безусловно, мы имеем преимущество, но «Пари Сен-Жермен» является серьезным соперником. Она способна доставить нам массу хлопот. Игра будет великолепной», - говорит бразильский полузащитник «галактикос».

                Напомним, у Неймара установлено растяжение голеностопа, а также трещина пятой плюсневой кости. Самый дорогостоящий футболист в мире готовится к проведению хирургического вмешательства. Восстановление форварда может занять не менее 6 недель.

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