Каземиро: В ПСЖ много топовых футболистов и без Неймара

Каземиро

Хавбек мадридского «Реала» Каземиро считает, что «королевский» клуб не намерен расслабляться ввиду неучастия Неймара в ответном поединке против «Пари Сен-Жермен».

«Я не общался с Неймаром. В таких матчах должны играть все футболисты, но ему придется пропустить этот поединок. Но «ПСЖ» имеет в своей обойме достаточное количество игроков топ-класса.

Безусловно, мы имеем преимущество, но «Пари Сен-Жермен» является серьезным соперником. Она способна доставить нам массу хлопот. Игра будет великолепной», - говорит бразильский полузащитник «галактикос».

Напомним, у Неймара установлено растяжение голеностопа, а также трещина пятой плюсневой кости. Самый дорогостоящий футболист в мире готовится к проведению хирургического вмешательства. Восстановление форварда может занять не менее 6 недель.