  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

В футболе будет введена возможность четвертой замены в дополнительное время

Дата публикации: Сегодня, 00:42 | Категория: Новости футбола

ИФАБИФАБ

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) изменил правила, которые касаются возможности использования четвертой замены в дополнительное время. Такой эксперимент, тестировался на протяжении последних 2 лет совместно с системой видеоповторов. Теперь изменения приняты официально. Кроме того, правило значит, что команда, не делавшая замены в течении основного времени, имеет право сделать все имеющиеся четыре в дополнительное время.

                16 марта на заседании ФИФА в колумбийской столице Боготе будет обсуждена возможность использование нового правила на чемпионате мира, который пройдет в России этим летом.

                Напомним, правило четвертой замены в дополнительное время испытали в рамках игр Кубка Конфедераций в прошлом году. Тогда этим правилом воспользовалась португальская сборная в полуфинальной встрече с чилийской командой.

                Кроме того, об особенностях введения в национальных лигах системы видеоповторов, рассказал Пьерлуиджи Коллина, являющийся главой судейского комитета ФИФА.

                «Федерации футбола всех стран тоже имеют право на принятие таких изменений. Но сперва им нужно подать запрос, а после получить разрешение ФИФА. Мы должны получить гарантии, что такая система будут работать правильно», - объясняет итальянец.

Нравится
Похожие новости:
  • УЕФА: В следующем сезоне видеоповторов в ЛЧ – не будет
    УЕФА: В следующем сезоне видеоповторов в ЛЧ – не будет
    Александер Чеферин Система помощи судьям (VAR) не будет задействована в играх Лиги чемпионов в будущем сезоне. Об этом рассказал президент Союза...
  • ФИФА за введение видеоповторов спорных эпизодов
    ФИФА за введение видеоповторов спорных эпизодов
    Джанни Инфантино Джанни Инфантино, являющийся Президентом ФИФА, считает, что время введения повсеместных видеоповторов в футболе пришло. Инфантино...
  • В марте 2018 года будут утверждены изменения правил футбола
    В марте 2018 года будут утверждены изменения правил футбола
    Март 2018-го года в мире футбола ознаменуется важным событием: три весомых изменения будут внесены в футбольные правила. Такая информация поступила...
  • ФИФА и ИФАБ утвердили тестовую систему видеоповторов в футболе
    ФИФА и ИФАБ утвердили тестовую систему видеоповторов в футболе
    Два авторитетных футбольных органа одобрили введение тестовой системы видеоповторов, которую начнут использовать не позже сезона 2017/18. ...
  • ФИФА определилась с системой фиксации гола на ЧМ-2014
    ФИФА определилась с системой фиксации гола на ЧМ-2014
    Немецкая компания GoalControl GmbH будет официальным поставщиком системы автоматического определения взятия ворот (GLT) на чемпионате мира по футболу...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close