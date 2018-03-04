В футболе будет введена возможность четвертой замены в дополнительное время
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) изменил правила, которые касаются возможности использования четвертой замены в дополнительное время. Такой эксперимент, тестировался на протяжении последних 2 лет совместно с системой видеоповторов. Теперь изменения приняты официально. Кроме того, правило значит, что команда, не делавшая замены в течении основного времени, имеет право сделать все имеющиеся четыре в дополнительное время.
16 марта на заседании ФИФА в колумбийской столице Боготе будет обсуждена возможность использование нового правила на чемпионате мира, который пройдет в России этим летом.
Напомним, правило четвертой замены в дополнительное время испытали в рамках игр Кубка Конфедераций в прошлом году. Тогда этим правилом воспользовалась португальская сборная в полуфинальной встрече с чилийской командой.
Кроме того, об особенностях введения в национальных лигах системы видеоповторов, рассказал Пьерлуиджи Коллина, являющийся главой судейского комитета ФИФА.
«Федерации футбола всех стран тоже имеют право на принятие таких изменений. Но сперва им нужно подать запрос, а после получить разрешение ФИФА. Мы должны получить гарантии, что такая система будут работать правильно», - объясняет итальянец.
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