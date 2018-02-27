Конте: Челси может остаться без ЛЧ

Антонио Конте

Главный коуч «Челси» Антонио Конте прокомментировал гостевой проигрыш «Манчестер Юнайтед» (2:1), а также возможный ход событий, при которых лондонский клуб не попадет в розыгрыш Лиги чемпионов в будущем сезоне.

«Я считаю, что ничейный результат был бы справедливым в той игре. Но мы потерпели поражение и с этим уже ничего не поделаешь. Нам следовало играть более строго. Но мы играли достаточно открыты, за что противоположная команда нас наказала. «Манчестер Юнайтед» - отличная команда. Мы могли сыграть лучше, поэтому разочарованы.

Сейчас мы рискуем не попасть в Лигу чемпионов. Я постоянно об этом напоминаю. В Английской Премьер-лиге крайне тяжело занимать места, позволяющие попадать в ЛЧ. В этом первенстве не менее шести команд претендуют на первое место. Сражаться в таких условиях сложно любому клубу.

Нам нужно быть готовы к такому развитию событий. Но мы намерены собраться и продолжать борьбу за попадание в ЛЧ», - говорит итальянский специалист.