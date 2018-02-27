  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Конте: Челси может остаться без ЛЧ

Дата публикации: Сегодня, 02:06 | Категория: Новости футбола

Антонио КонтеАнтонио Конте

Главный коуч «Челси» Антонио Конте прокомментировал гостевой проигрыш «Манчестер Юнайтед» (2:1), а также возможный ход событий, при которых лондонский клуб не попадет в розыгрыш Лиги чемпионов в будущем сезоне.

                «Я считаю, что ничейный результат был бы справедливым в той игре. Но мы потерпели поражение и с этим уже ничего не поделаешь. Нам следовало играть более строго. Но мы играли достаточно открыты, за что противоположная команда нас наказала. «Манчестер Юнайтед» - отличная команда. Мы могли сыграть лучше, поэтому разочарованы.

                Сейчас мы рискуем не попасть в Лигу чемпионов. Я постоянно об этом напоминаю. В Английской Премьер-лиге крайне тяжело занимать места, позволяющие попадать в ЛЧ. В этом первенстве не менее шести команд претендуют на первое место. Сражаться в таких условиях сложно любому клубу.

                Нам нужно быть готовы к такому развитию событий. Но мы намерены собраться и продолжать борьбу за попадание в ЛЧ», - говорит итальянский специалист.

Нравится
Похожие новости:
  • Конте ждет непростой игры с МЮ
    Конте ждет непростой игры с МЮ
    Антонио Конте Главный наставник лондонского «Челси» Антонио Конте считает, что его команда должна сыграть достойно и сильно, для того...
  • Конте: Летом Челси усилится 2-3 игроками
    Конте: Летом Челси усилится 2-3 игроками
    Главный наставник «Челси» Антонио Конте поделился, какие задачи перед командой были поставлены во второй половине сезона. Отметим, после...
  • Конте заявил, что дважды выиграть АПЛ – очень сложно
    Конте заявил, что дважды выиграть АПЛ – очень сложно
    Антонио Конте Рулевой лондонского «Челси», Антонио Конте рассказал СМИ о том, что гордится тем, что тренирует эту команду, а также...
  • Антонио Конте пожаловался, что клубы АПЛ мало отдыхают
    Антонио Конте пожаловался, что клубы АПЛ мало отдыхают
    Антонио Конте Главный наставник лондонского «Челси» Антонио Конте прокомментировал проблемы, которые возникают у английских клубов в...
  • Конте может покинуть Челси ради Интера
    Конте может покинуть Челси ради Интера
    Конте встал у руля «Челси» перед стартом нынешнего сезона. Под руководством итальянского специалиста команда значительно преобразилась, в...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close