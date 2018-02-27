Фонсека может возглавить Арсенал

Паулу Фонсека

Главный наставник «Шахтера» Паулу Фонсека заинтересовал в своих услугах руководство лондонского «Арсенала».

Португальский тренер, которого футбольные издания на протяжении всего летнего межсезонья отправляли в другой английский клуб – «Эвертон», может встать у руля «канониров». По сообщениям британских СМИ, Фонсека рассматривается боссами «Арсенала» в качестве замены нынешнего многолетнего коуча команды Арсена Венгера. По окончанию сезона, он будет решать – продлжать или завершать карьеру тренера.

Помимо наставника донецкой команды, руководство «Арсенала» рассматривает возможность приглашения наставника национальной команды Германии Йоахима Лева, Леонарду Жардима из «Монако», а также Карло Анчелотти и многолетнего лидера, экс-форварда «канониров» Тьерри Анри.