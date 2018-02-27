Неймар не поможет ПСЖ в игре с Реалом
Лидер атак французского «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар вылетел на значительный период времени. Из-за этого, форвард не сможет помочь своей команде в ответной игре против мадридского «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
По сообщениям французской прессы, отец 26-летнего нападающего назвал сроки полного восстановления сына – от 6 до 8 недель. Следовательно, звезда «ПСЖ» вернется в строй к концу текущего сезона.
Напомним, бразильский форвард получил травму в ходе поединка 27 тура Лиги 1 против «Марселя» (3:0). У него было диагностировано растяжение правого голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости. Ранее сообщалось, что процесс восстановления будет занимать не более двух недель.
«Пари Сен-Жермен» примет «Реал» уже на следующей неделе – 6 марта. На «Сантьяго Бернабеу» французская команда потерпела поражение со счетом 1:3.
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