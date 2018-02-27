УЕФА меняет регламент Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Лига чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций со следующего сезона вводит новый регламент выступлений в Лиге чемпионов и Лиги Европы.

Теперь, клубы, которые займут с первого по четвертые места в ведущих футбольных чемпионатах – испанском, английском, немецком и итальянском – получат право попадания в групповой раунд Лиги чемпионов напрямую.

Футбольные ассоциации, расположившиеся на пятом и шестом месте рейтинга (Франция и РФ) смогут отправить по две команды в турнир. Украина располагается на восьмом месте, благодаря чему, одна команда будет гарантированно выступать в групповом раунде. Клуб, занявший вторую строчку будет начинать игру в ЛЧ с 3-го квалификационного раунда. Такие же правила касаются всех национальных первенств, занявших места с седьмого по десятое (Португалия, Бельгия, Турция).

Победитель Лиги Европы также получить привилегии. Теперь он будет получать не в плей-офф ЛЧ, а напрямую в групповой этап.

Кроме того, теперь изменяются правила подсчета клубных коэффициентов. Особую роль будут играть прошлые успехи команд в еврокубковых состязаниях.