Пеле: Бразилия – фаворит ЧМ

Пеле

Легендарный экс-футболист, являющийся трехкратным чемпионом мира, бразилец Пеле оценил шанс национальной команды Бразилии на победу, на приближающемся ЧМ-2018.

«Бразилия всегда будет той командой, которая способна навязывать борьбу за трофеи. Но последние мундиали показали, что у нас недостаточно времени на подготовку к международному турниру. Большая часть футболистов играют в зарубежных клубах. Когда я был футболистом – такого не было. Мы имели больше времени для совместного тренировочного процесса. Сейчас тренерский штаб имеет определенные трудности с достижением сыгранности команды. Несмотря на это, я убежден, что бразильские футболисты – самые сильные в мире.

Считаю, что Бразилия всегда является фаворитом. Если национальная команда получит достаточное количество времени на подготовительный этап – она может стать чемпионом мира», - считает Пеле.

Также лучший футболист XXвека поделился, какие команды заслуживают внимания.

«Уважаю сборные Германии, а также Россию, которая имеет достаточно сильную команду и будет выступать у себя дома. Из команд Южной Америки, хочется отметить Аргентину», - считает Пеле.