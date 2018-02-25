Клопп: Победа Шахтера над Ромой – сюрприз

Юрген Клопп

Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп подытожил итоги встреч 1/8 финала Лиги чемпионов, которые он смотрел.

«Я наблюдал за всеми играми первых поединков плей-офф. Это были встречи высочайшего качества. Я знал, что «Севилья» еще не такая сильная, поэтому я не был удивлен такому исходу их встречи с «Юнайтед». «МЮ» провел хороший матч против них.

Также хочу выделить проигрыш «Ромы» «Шахтеру». Да, победа украинской команды для многих сюрприз, но они продемонстрировали отличную игру. Они имели долгий зимний перерыв, что делает особой победу над итальянским клубом.

Я знаю все команды, участвующие в плей-офф и за ними интересно следить. К тому же, скоро нам предстоит встреча с «МЮ» и мне необходимо следить за ними. Также, если нам удастся пройти в следующий раунд ЛЧ, то мы тоже можем сойтись с «Севильей». Я знаю то, что эти клубы показывают качественный футбол», - говорит немецкий специалист.

Напомним, первый матчи 1/8 финала ЛЧ «Севилья» - «Манчестер Юнайтед» закончились ничейным результатом – 0:0. В свою очередь, донецкий «Шахтер» дома одолел «Рому» со счетом 2:1.