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Эмери надеется, что Неймар восстановится к матчу с Реалом

Дата публикации: Сегодня, 08:37 | Категория: Новости футбола

НеймарНеймар

Главный коуч «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери дал комментарий относительно травмы лидера атак команды бразильца Неймара.

                «По предварительным данным он получил растяжение, терапия которого не требует большого количества времени. Но впереди ему предстоит более глубинное обследование. Но я надеюсь, что мы сможем задействовать его в матче против мадридского клуба», - говорит наставник парижан.

Напомним, что «ПСЖ» идет к очередному чемпионству в национальном первенстве, находясь на первой строчке впереди отставшего «Монако» на 14 зачетных пунктов. В последнем матче против «Марселя», Неймар подвернул голеностопный сустав за полчаса до конца поединка и смог покинуть футбольное поле лишь на носилках. Исходя из его реакции на произошедшее можно было понять, что травма серьезная.

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