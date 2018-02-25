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Погба может вернуться в Ювентус

Дата публикации: Сегодня, 00:32 | Категория: Новости футбола

Поль ПогбаПоль Погба

Центрбек «МЮ» Поль Погба может вернуться в туринский клуб. Об этом пишет ряд европейских изданий.
                После того, как Погба не сыграл в кубковом поединке против «Хаддерсфилда», в СМИ появилась информация о том, якобы в контракте футболиста имеется положение, которое позволяет ему вернуться в «Ювентус» за 60 000 000 фунтов стерлингов, при условии, если он сыграет определенное количество матчей.

Напомним, что французский хавбек пополнил состав «красных дъяволов» в конце лета 2016 года. Сумма сделки составила 105 000 000 евро.

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