Моуринью: Мечтать о победе в ЛЧ начинаешь только в стадии 1/4 финала

Жозе Моуринью

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об ожидании ответной игры против «Севильи» в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

«Матч пройдет дома. «Олд Траффорд» давно не принимал крупные еврокубковые вечера. Безусловно, в прошлом году мы выступали в Лиге Европы, однако это немного другой уровень. Если болельщики обеспечат такую атмосферу, которая царила в Севилье, то они смогут гнать нас вперед в тяжелом матче и нам останется лишь победить», - считает португальский специалист.

Кроме того, Моуринью отметил, что команде думать о финале еще рано.

«Мечты о победе в Лиге чемпионов начинаются где-то на четвертьфинальной стадии и не раньше. В ходе матчей 1/8 финала необходимо проделать еще достаточно долгий путь. Но когда в число восьми самых сильных команд попадает любая из команд, участвующих в турнире, то даже аутсайдер понимает то, что далее может произойти что-угодно», - говорит Моуринью.

Напомним, что ответный поединок «МЮ» и «Севильи» состоится 13 марта.