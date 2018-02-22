Моуринью: Мечтать о победе в ЛЧ начинаешь только в стадии 1/4 финала
Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об ожидании ответной игры против «Севильи» в рамках 1/8 Лиги чемпионов.
«Матч пройдет дома. «Олд Траффорд» давно не принимал крупные еврокубковые вечера. Безусловно, в прошлом году мы выступали в Лиге Европы, однако это немного другой уровень. Если болельщики обеспечат такую атмосферу, которая царила в Севилье, то они смогут гнать нас вперед в тяжелом матче и нам останется лишь победить», - считает португальский специалист.
Кроме того, Моуринью отметил, что команде думать о финале еще рано.
«Мечты о победе в Лиге чемпионов начинаются где-то на четвертьфинальной стадии и не раньше. В ходе матчей 1/8 финала необходимо проделать еще достаточно долгий путь. Но когда в число восьми самых сильных команд попадает любая из команд, участвующих в турнире, то даже аутсайдер понимает то, что далее может произойти что-угодно», - говорит Моуринью.
Напомним, что ответный поединок «МЮ» и «Севильи» состоится 13 марта.
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