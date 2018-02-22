Фред: Шахтер способен выйти в 1/4 ЛЧ

Фред

Центральный полузащитник «Шахтера» Фред, признанный лучшим игроком первого матча с итальянской «Ромой» (2:1) прокомментировал прошедший матч в Харькове, а также отметил своего соотечественника-соперника – Алиссона.

«Нам удалось переломить игру и добиться хорошего результата. Команда продемонстрировала силу. Во втором тайме нам удалось взять под контроль ход игры. Хочется поздравить голкипера «Ромы» Алиссона, который провел блестящий матч. Он действовал очень надежно.

Теперь перед нами стоит задача воспользоваться имеющимся преимуществом в ответном поединке. Но я уверен в том, что «Шахтер» способен выйти в 1/4 Лиги чемпионов», - считает бразильский хавбек.