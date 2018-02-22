Иньеста: Встреча дома с Челси будет другой
Дата публикации: Сегодня, 11:29 | Категория: Новости футбола
Опытнейший хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста дал комментарий по поводу первого поединка в рамках 1/8 Лиги чемпионов против «Челси», который завершился с результатом 1:1.
«Игра на «Камп Ноу» будет другой. С нашими болельщиками все будет иначе. У нас будет преимущество. Но вторая игра будет очень сложной, так как соперник будет отдавать все силы, как и мы.
Первая встреча была очень напряженной. Несмотря на то, что мы имели хорошее владение мячом, создавать голевые эпизоды и реализовать их было достаточно непросто, так как «Челси» качественно оборонялся. Но мы забили мяч на выезде и это очень важно», - говорит испанский полузащитник «сине-гранатовых».
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