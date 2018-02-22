  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Иньеста: Встреча дома с Челси будет другой

Дата публикации: Сегодня, 11:29 | Категория: Новости футбола

Андрес ИньестаАндрес Иньеста

Опытнейший хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста дал комментарий по поводу первого поединка в рамках 1/8 Лиги чемпионов против «Челси», который завершился с результатом 1:1.

                «Игра на «Камп Ноу» будет другой. С нашими болельщиками все будет иначе. У нас будет преимущество. Но вторая игра будет очень сложной, так как соперник будет отдавать все силы, как и мы.

Первая встреча была очень напряженной. Несмотря на то, что мы имели хорошее владение мячом, создавать голевые эпизоды и реализовать их было достаточно непросто, так как «Челси» качественно оборонялся. Но мы забили мяч на выезде и это очень важно», - говорит испанский полузащитник «сине-гранатовых».

Нравится
Похожие новости:
  • Иньеста может перейти в китайский клуб
    Иньеста может перейти в китайский клуб
    Андрес Иньеста Лидер «Барселоны» Андрес Иньеста в конце карьеры может заработать себе денег для богатой старости. По сообщениям испанских...
  • Иньеста не переживает, если Коутиньо вытеснит его из основы
    Иньеста не переживает, если Коутиньо вытеснит его из основы
          Андрес Иньеста   Опытнейший хавбек «Барселоны» дал комментарий относительно трансфера Филиппе Коутиньо из...
  • Иньеста закончит международную карьеру после ЧМ в России
    Иньеста закончит международную карьеру после ЧМ в России
    Андрес Иньеста Лидер «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что скорее всего завершит международные выступления после участия в чемпионате...
  • 21 мая будет объявлено о трансфере Хамеса в Ман Юнайтед
    21 мая будет объявлено о трансфере Хамеса в Ман Юнайтед
    Хавбек столичного испанского «Реала» — колумбиец Х. Родригес — решил продолжить свои профессиональные выступления в...
  • Венгер: «Только стабильная игра, позволит нам побороться за победу в АПЛ»
    Венгер: «Только стабильная игра, позволит нам побороться за победу в АПЛ»
    Главный тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал игру «Челси» и «Манчестер Сити». «В этом сезоне...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close