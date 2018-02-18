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Аллегри: Мы не одержимы Лигой чемпионов

Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола

 

Массимилиано Аллегри, ЮвентусМассимилиано Аллегри, Ювентус

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шанс прохода своей команды в следующую стадию Лиги чемпионов после ничьи с «Тоттенхэмом» (2:2) в первом поединке 1/8 финала турнира.

                «Мы имеем аналогичные шансы, как перед первой встречей. В той встрече нами было допущено много ошибок, учитывая то, что «Тоттенхэм» последние сезоны демонстрирует качественный футбол и является одной из самых преуспевающих команд Английской Премьер-лиги. Они имеют очень надежную оборону и отличного бомбардира. Этот соперник очень непростой.

                Лигу чемпионов не стоит воспринимать, как одержимость. Если следовать такому принципу, то никогда ничего не выиграть. Считаю, что болельщики «Ювентуса» должны гордится тем, что наша команда входит в топ-10 клубов Европы. Мы должны быть мотивированы этим. Однако, всегда нужно думать о том, что если мяч полетит на несколько сантиметров в какую-либо сторону – это может решить судьбу матча.

Сегодня мы сосредотачиваемся на итальянском чемпионате и кубке, так как до 7 марта, матча на «Уэмбли» еще долго», - говорит Аллегри.

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