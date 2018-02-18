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Хави: Реал может выигрывать при плохой игре

Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола

ХавиХави

Многолетний экс-центрбек «Барселоны» Хави сравнил свою бывшую команду с «Реалом» и проанализировал игру «сливочных» против «Пари Сен-Жермен».

                Напомним, «Реал» одолел «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1). Для ряда экспертов такой результат первой встречи оказался нежданным, так как у мадридского клуба имеются проблемы в испанском первенстве, а парижская команда иначе, демонстрируют отличный результат в Лиге 1.

                «Разница между «ПСЖ» и «Реалом» заключается в том, что испанский клуб способен выиграть матч при плохой игре. К слову, «Барселона» тоже, как и «ПСЖ» такое не умеет.

                 Когда «Барселона» показывает плохую игру – она обречена на поражение. Играя посредственно – результат будет ничейным. «Сине-гранатовые» должны играть только хорошо, чтобы победить в матче.

                «Реал» - совсем другая команда. Показала ли она себя лучше «ПСЖ»? Я считаю, что нет. Но у них есть философия – побеждать. Мадридцев сложно сломить. Французская команда действовала на «Сантьяго Бернебеу» как «Барселона». Но в игре с «Реалом» нужно использовать все шансы, для того чтобы победить», говорит Хави.

Напомним, что ответная игра между «Пари Сен-Жермен» и «Реалом» пройдет 6 марта на «Парк де Пренс».

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