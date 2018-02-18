Инфантино: Оборот трансферов увеличился в 2 раза

Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, что оборот сделок по трансферам значительно увеличились. Кроме того, он отметил важность регулирования деятельности футбольных агентов.

«Общая сумма сделок по переходам составила примерно 6,4 млрд долларов. Эта сумма является в два раза больше той, которая была 5 лет назад. С одной стороны, это нормально, так как в футболе всегда задействуют немалые финансовые средства. Но мы обеспокоены этим фактом.

6,4 млрда долларов были перераспределены между рядом стран за малый срок. Также, за несколько месяцев комиссия агентов была увеличена до 500 млн долларов. Я думаю, что рост комиссий до таких огромных сумм является тревожным знаком для ФИФА.

Поэтому следует поднять вопрос функционирования агентской деятельности, а именно ее регулирования. Каждый агент может делать то, что желает. Но в таком случае, мы можем столкнуться с ростом коррупционной составляющей в виде взяток», - говорит известный футбольный функционер.