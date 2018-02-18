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Унаи Эмери: ПСЖ способен выйти в 1/4 финала ЛЧ

Дата публикации: Сегодня, 00:42 | Категория: Новости футбола

Унаи Эмери

Главный наставник «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери и ведущие атакующие игроки команды Неймар и Килиан Мбаппе уверены, что парижский клуб обыграет «Реал» в ответном поединке Лиги чемпионов. Напомним, первая встреча закончилась поражением для французской команды (1:3).

                «В этом сезоне мы победили во всех домашних матчах. В том числе это были разгромы «Барселоны» (4:0) в феврале и «Баварии» (3:0) в сентябре минувшего года. Вспоминая о тех играх, я чувствую уверенность в том, что мы сможем показать свой действительный уровень и пройти в следующую стадию Лиги чемпионов», - говорит испанский специалист.

                «Отыграться в игре против «Реала» будет крайне сложно, но нет ничего невозможного, - говорит Неймар. – В том годы в играх против «Барселоны» у нас было еще более тяжелое положение перед ответной встречей с «ПСЖ», но мы прошли в следующую стадию. Надеюсь, что мы сыграем так же».

                «Мы имеем хорошие игровые качества. Но нам нужно много решительности, а также спортивная злость. Мы знаем о том, что наши фанаты, стадион будут поддерживать нас до последней минуты. Команда отдаст все силы на футбольном поле, чтобы войти в историю», - написал форвард команды Мбаппе в своем аккаунте «Инстаграм».

Напомним, второй матч «Пари Сен-Жермен» против мадридского «Реала» намечен на 6 марта.

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