Хайнкес: Нойер сыграет на Чемпионате мира
Главный коуч «Баварии» Юпп Хайнкес поведал футбольным изданиям о ходе восстановительного процесса голкипера команды Мануэля Нойера после травмы. Напомним, вратарь сломал левую стопу в ответном поединке против мадридского «Реала» в рамках 1/4 финала прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. В сентябре прошлого года, футболист получил рецидив.
«Мы не давим на Мануэля. На сегодняшний день никаких четких временных рамок и сроков нет. Я уверен, что он еще сыграет за клуб и за национальную сборную на ближайшем чемпионате мира. Но окончательное решение, когда Нойер вернется – за ним и медицинским штабом. Он не должен позволять себе риски. Я считаю, он не пойдет на это.
Мы постоянно с ним поддерживаем связь. Знаю то что он работает над своим физическим состоянием. Я нередко встречал его на занятиях с физиотерапевтами», - говорит Хайнкес.
Сам Нойер делает благоприятный прогноз по своему восстановлению.
«У меня все хорошо, но пока нужно некоторое время. Скорее всего уже на следующей неделе у меня исчезнет дискомфорт при ходьбе. После этого собираюсь начать незначительные пробежки. Думаю, вернусь на футбольное поле до окончания этого сезона.
Чемпионат мира – важнейший турнир. Я нужен своей национальной команде, а мне приносит удовольствие быть с ней. Главная цель – присоединиться к сборной Германии летом», - говорит 31-летний голкипер мюнхенцев.
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