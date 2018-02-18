Моуринью: Погба останется в МЮ

Поль Погба

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарий по имеющейся информации в футбольных изданиях о желании центрбека его команды Поля Погба уйти.

Напомним ранее, французская пресса писала о том, что Погба возмущен своим положением в Манчестере и размышляет о смене клубной прописки. Якобы, француз имеет конфликт с Моуринью.

«Погба много не играл и сейчас играет недостаточно хорошо. Нужно, чтобы он показывал футбол лучшего качества. Когда Поль играет не на своем уровне, команда также не в форме. Такое встречается у многих клубов, когда важный футболист не демонстрирует своей отличной игры.

Поэтому не следует писать, что мы собираемся продавать Погба. Многие журналисты так делают. Они – лжецы. Это плохо. То, что у нас конфликт – ложь», - говорит тренер «красных дъяволов».

Напомним, что совсем недавно СМИ сообщали об интересе к Погба мадридского «Реала». Однако, ее опроверг спортивный журналист Гильем Балаге.

«У «Реала» не будет такого количества финансовых средств, так как «королевский» клуб рассматривает приобретения поважнее», - сообщил Балаге.

Отметим, что в этом сезоне французский центральный хавбек сыграл в 17 матчах Английской Премьер-лиги, забил 3 гола и оформил 10 результативных пасов.