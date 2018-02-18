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Моуринью: Погба останется в МЮ

Дата публикации: Сегодня, 00:38 | Категория: Новости футбола

Поль ПогбаПоль Погба

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарий по имеющейся информации в футбольных изданиях о желании центрбека его команды Поля Погба уйти.

              Напомним ранее, французская пресса писала о том, что Погба возмущен своим положением в Манчестере и размышляет о смене клубной прописки. Якобы, француз имеет конфликт с Моуринью.

                «Погба много не играл и сейчас играет недостаточно хорошо. Нужно, чтобы он показывал футбол лучшего качества. Когда Поль играет не на своем уровне, команда также не в форме. Такое встречается у многих клубов, когда важный футболист не демонстрирует своей отличной игры.

                Поэтому не следует писать, что мы собираемся продавать Погба. Многие журналисты так делают. Они – лжецы. Это плохо. То, что у нас конфликт – ложь», - говорит тренер «красных дъяволов».

                Напомним, что совсем недавно СМИ сообщали об интересе к Погба мадридского «Реала». Однако, ее опроверг спортивный журналист Гильем Балаге.

             «У «Реала» не будет такого количества финансовых средств, так как «королевский» клуб рассматривает приобретения поважнее», - сообщил Балаге.

Отметим, что в этом сезоне французский центральный хавбек сыграл в 17 матчах Английской Премьер-лиги, забил 3 гола и оформил 10 результативных пасов.

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