Моуринью: Погба останется в МЮ
Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарий по имеющейся информации в футбольных изданиях о желании центрбека его команды Поля Погба уйти.
Напомним ранее, французская пресса писала о том, что Погба возмущен своим положением в Манчестере и размышляет о смене клубной прописки. Якобы, француз имеет конфликт с Моуринью.
«Погба много не играл и сейчас играет недостаточно хорошо. Нужно, чтобы он показывал футбол лучшего качества. Когда Поль играет не на своем уровне, команда также не в форме. Такое встречается у многих клубов, когда важный футболист не демонстрирует своей отличной игры.
Поэтому не следует писать, что мы собираемся продавать Погба. Многие журналисты так делают. Они – лжецы. Это плохо. То, что у нас конфликт – ложь», - говорит тренер «красных дъяволов».
Напомним, что совсем недавно СМИ сообщали об интересе к Погба мадридского «Реала». Однако, ее опроверг спортивный журналист Гильем Балаге.
«У «Реала» не будет такого количества финансовых средств, так как «королевский» клуб рассматривает приобретения поважнее», - сообщил Балаге.
Отметим, что в этом сезоне французский центральный хавбек сыграл в 17 матчах Английской Премьер-лиги, забил 3 гола и оформил 10 результативных пасов.
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