Иньеста может перейти в китайский клуб

Андрес Иньеста

Лидер «Барселоны» Андрес Иньеста в конце карьеры может заработать себе денег для богатой старости. По сообщениям испанских клубов, испанскому хавбеку предложили играть за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Предложение кажется достаточно заманчивым – клуб из Поднебесной готов платить Иньесте 35 000 000 евро в год. Сообщается, что футболист «сине-гранатовых» думает над ответом, однако еще не принял точного решения. По имеющейся информации, у испанца есть время до конца марта.

Переговорный процесс был начат в конце минувшего года, но игрок «Барселоны» ответил китайцам отказом, так как он желает доиграть в команде, как минимум до конца текущего сезона.

Отметим, что если данный переход состоится, то Иньеста будет иметь одну из самых крупных заработных плат среди футболистов за всю историю.