  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Иньеста может перейти в китайский клуб

Дата публикации: Сегодня, 00:36 | Категория: Новости футбола

Андрес ИньестаАндрес Иньеста

Лидер «Барселоны» Андрес Иньеста в конце карьеры может заработать себе денег для богатой старости. По сообщениям испанских клубов, испанскому хавбеку предложили играть за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Предложение кажется достаточно заманчивым – клуб из Поднебесной готов платить Иньесте 35 000 000 евро в год. Сообщается, что футболист «сине-гранатовых» думает над ответом, однако еще не принял точного решения. По имеющейся информации, у испанца есть время до конца марта.

                Переговорный процесс был начат в конце минувшего года, но игрок «Барселоны» ответил китайцам отказом, так как он желает доиграть в команде, как минимум до конца текущего сезона.

Отметим, что если данный переход состоится, то Иньеста будет иметь одну из самых крупных заработных плат среди футболистов за всю историю.

Нравится
Похожие новости:
  • Иньеста не переживает, если Коутиньо вытеснит его из основы
    Иньеста не переживает, если Коутиньо вытеснит его из основы
          Андрес Иньеста   Опытнейший хавбек «Барселоны» дал комментарий относительно трансфера Филиппе Коутиньо из...
  • Иньеста закончит международную карьеру после ЧМ в России
    Иньеста закончит международную карьеру после ЧМ в России
    Андрес Иньеста Лидер «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что скорее всего завершит международные выступления после участия в чемпионате...
  • Иньеста отклонил 35 млн предложение китайского клуба
    Иньеста отклонил 35 млн предложение китайского клуба
    Креативный хавбек «Барсы» А. Иньеста в недавнем времени получил на руки предложения контракта сразу от 2-х клубов из Поднебесной, о чём...
  • Иньеста: Мы будем с Мартино до конца
    Иньеста: Мы будем с Мартино до конца
    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заявил о том, что футболисты каталонского клуба полностью поддерживают главного тренера Херардо Мартино. ...
  • Иньеста отклонил первое предложение
    Иньеста отклонил первое предложение "Барсы" о новом контракте
    29-летний полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отверг первое предложение клуба о новом контракте, информирует sport.es. Он мотивировал...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close