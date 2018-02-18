Иньеста может перейти в китайский клуб
Лидер «Барселоны» Андрес Иньеста в конце карьеры может заработать себе денег для богатой старости. По сообщениям испанских клубов, испанскому хавбеку предложили играть за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Предложение кажется достаточно заманчивым – клуб из Поднебесной готов платить Иньесте 35 000 000 евро в год. Сообщается, что футболист «сине-гранатовых» думает над ответом, однако еще не принял точного решения. По имеющейся информации, у испанца есть время до конца марта.
Переговорный процесс был начат в конце минувшего года, но игрок «Барселоны» ответил китайцам отказом, так как он желает доиграть в команде, как минимум до конца текущего сезона.
Отметим, что если данный переход состоится, то Иньеста будет иметь одну из самых крупных заработных плат среди футболистов за всю историю.
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