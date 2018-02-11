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Тьяго Силва: Надеюсь Неймар останется в ПСЖ

Дата публикации: Сегодня, 01:22 | Категория: Новости футбола

Тьяго СилваТьяго Силва

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва высказал свое мнение по поводу возможного трансфера лидера французского топ-клуба Неймара в мадридский «Реал».

                «Я не могу говорить за Неймара. Нужно понимать, что в ряде СМИ сообщения не всегда правдивы.

                Я надеюсь, что Неймар останется в нашей команде, так как у нас много целей. Хочу сказать, что имеющаяся информация относительно имеющихся разногласий в раздевалке полностью лживая. Если у нашей команды на поле все получается, то за его пределами пределы также отсутствуют», - объясняет Тьяго Силва.

Напомним, что в футбольных изданиях ранее публиковалась информация о возможном переходе лидера атак «ПСЖ» Неймара в «Реал». Отмечалось, что «королевский клуб» готов выложить за бразильца не менее 400 000 000 евро.

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