Тьяго Силва: Надеюсь Неймар останется в ПСЖ

Тьяго Силва

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва высказал свое мнение по поводу возможного трансфера лидера французского топ-клуба Неймара в мадридский «Реал».

«Я не могу говорить за Неймара. Нужно понимать, что в ряде СМИ сообщения не всегда правдивы.

Я надеюсь, что Неймар останется в нашей команде, так как у нас много целей. Хочу сказать, что имеющаяся информация относительно имеющихся разногласий в раздевалке полностью лживая. Если у нашей команды на поле все получается, то за его пределами пределы также отсутствуют», - объясняет Тьяго Силва.

Напомним, что в футбольных изданиях ранее публиковалась информация о возможном переходе лидера атак «ПСЖ» Неймара в «Реал». Отмечалось, что «королевский клуб» готов выложить за бразильца не менее 400 000 000 евро.