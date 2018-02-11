  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Зидан: После наших побед критики замолчат

Дата публикации: Сегодня, 01:20 | Категория: Новости футбола

Зинедин ЗиданЗинедин Зидан

Главный коуч мадридского «Реала» Зинедин Зидан готов вывести команду из кризисного положения. По его мнению, «королевский» клуб должен вернуть победный ритм.

                «Возглавляя такого рода коллектив – критики не избежать. Сегодня меня устраивает все, и я готов работать дальше. Но и вечно тренировать команду нельзя. Текущий сезон не так хорош, как прошлый, но я не собираюсь перекладывать ответственность на футболистов, так как она моя. Мы должны плодотворно работать. Наши победы заставят критиков умолкнуть.

Относительно поединков с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 ЛЧ хочу сказать, что французский клуб ежегодно прогрессирует. В этом сезоне они демонстрируют замечательную игру, а Эмери – отличный специалист. Их результаты говорят сами за себя», - отмечает Зидан.

Нравится
Похожие новости:
  • Зидан: Мое будущее зависит от игр с ПСЖ
    Зидан: Мое будущее зависит от игр с ПСЖ
    Зинедин Зидан Главный наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий относительно своих перспектив в...
  • Зидан: Скорее всего трансферов в январе не будет
    Зидан: Скорее всего трансферов в январе не будет
    Зинедин Зидан Главный наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан уверяет, что клуб не собирается делать покупки на трансферном рынке в...
  • Зидан: «Роналду останется в «Реале»
    Зидан: «Роналду останется в «Реале»
    Зинедин Зидан Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, рассказал испанским футбольным изданиям о возможных трансферах и будущем...
  • Зидан сменит Бенитеса в Реале, если испанца уволят
    Зидан сменит Бенитеса в Реале, если испанца уволят
    Если боссы Сливочных решат уволить Рафу Бенитеса, то основным кандидатом на должность менеджера «Реала» станет Зинедин Зидан, ныне...
  • Зинедин Зидан отдал бы «Золотой мяч» Рибери
    Зинедин Зидан отдал бы «Золотой мяч» Рибери
    Зинедин Зидан, занимающий должность помощника главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, поделился мнением о том, кто, на его...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close