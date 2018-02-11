Зидан: После наших побед критики замолчат

Зинедин Зидан

Главный коуч мадридского «Реала» Зинедин Зидан готов вывести команду из кризисного положения. По его мнению, «королевский» клуб должен вернуть победный ритм.

«Возглавляя такого рода коллектив – критики не избежать. Сегодня меня устраивает все, и я готов работать дальше. Но и вечно тренировать команду нельзя. Текущий сезон не так хорош, как прошлый, но я не собираюсь перекладывать ответственность на футболистов, так как она моя. Мы должны плодотворно работать. Наши победы заставят критиков умолкнуть.

Относительно поединков с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 ЛЧ хочу сказать, что французский клуб ежегодно прогрессирует. В этом сезоне они демонстрируют замечательную игру, а Эмери – отличный специалист. Их результаты говорят сами за себя», - отмечает Зидан.