Зидан: После наших побед критики замолчат
Главный коуч мадридского «Реала» Зинедин Зидан готов вывести команду из кризисного положения. По его мнению, «королевский» клуб должен вернуть победный ритм.
«Возглавляя такого рода коллектив – критики не избежать. Сегодня меня устраивает все, и я готов работать дальше. Но и вечно тренировать команду нельзя. Текущий сезон не так хорош, как прошлый, но я не собираюсь перекладывать ответственность на футболистов, так как она моя. Мы должны плодотворно работать. Наши победы заставят критиков умолкнуть.
Относительно поединков с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 ЛЧ хочу сказать, что французский клуб ежегодно прогрессирует. В этом сезоне они демонстрируют замечательную игру, а Эмери – отличный специалист. Их результаты говорят сами за себя», - отмечает Зидан.
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