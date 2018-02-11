  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Варан: Реал готов снова выиграть ЛЧ

Дата публикации: Сегодня, 01:18 | Категория: Новости футбола

Рафаэль ВаранРафаэль Варан

Французский защитник «королевского» клуба Рафаэль Варан поведал испанским изданиям о мотивации «Реала» в еврокубках.

                «Мы – единственный клуб, которому удавалось дважды к ряду выигрывать в Лиге чемпионов. Победить в турнире в третий раз для нас будет чем-то невероятным и фантастическим. Но мы имеем сильную команду, за счет чего собираемся установить новый рекорд. Мы трепетно относимся к этому турниру и намерены достичь свою цель», - говорит Варан.

Напомним, что команда под руководством Зидана занимает четвертую строчку испанского первенства, отстав от лидера Примеры «Барселоны» на 17 зачетных пунктов. Также, «сливочные» с позором вылетели из Кубка Испании, проиграв «Леганесу». Именно поэтому, все силы испанского гранда будут направлены на Лигу чемпионов.

Нравится
Похожие новости:
  • Реал может пригласить Лёва
    Реал может пригласить Лёва
    Йоахим Лёв Боссы мадридского «Реала» находятся в активном поиске замены нынешнего коуча Зинедина Зидана. Заменить французского...
  • Варан отказался переходить в МЮ — Marca
    Варан отказался переходить в МЮ — Marca
    Центрбек «Реала» не готов сменить Мадрид на Манчестер, в связи с чем ответил отказом на предложение со стороны «МЮ». Об этом...
  • Варан может перебраться в лондонский «Челси»
    Варан может перебраться в лондонский «Челси»
    Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан станет главной целью лондонского «Челси» во время летнего трансферного...
  • Варан сыграет в матче с «Атлетико»
    Варан сыграет в матче с «Атлетико»
    Рафаэль Варан, защищающий цвета мадридского «Реала», залечил давнюю травму и готовится помочь своей команде в полуфинале Кубка Испании...
  • Варан будет в строю через 10-15 дней
    Варан будет в строю через 10-15 дней
    Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что его подопечный, защитник Рафаэль Варан сможет вернуться в строй через 10-15...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close