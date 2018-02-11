Варан: Реал готов снова выиграть ЛЧ
Французский защитник «королевского» клуба Рафаэль Варан поведал испанским изданиям о мотивации «Реала» в еврокубках.
«Мы – единственный клуб, которому удавалось дважды к ряду выигрывать в Лиге чемпионов. Победить в турнире в третий раз для нас будет чем-то невероятным и фантастическим. Но мы имеем сильную команду, за счет чего собираемся установить новый рекорд. Мы трепетно относимся к этому турниру и намерены достичь свою цель», - говорит Варан.
Напомним, что команда под руководством Зидана занимает четвертую строчку испанского первенства, отстав от лидера Примеры «Барселоны» на 17 зачетных пунктов. Также, «сливочные» с позором вылетели из Кубка Испании, проиграв «Леганесу». Именно поэтому, все силы испанского гранда будут направлены на Лигу чемпионов.
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