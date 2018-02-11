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Гвардиола: Не знаю, готов ли Ман Сити к победе в ЛЧ

Дата публикации: Сегодня, 01:16 | Категория: Новости футбола

Хосеп ГвардиолаХосеп Гвардиола

Главный наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу приближающегося поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Базеля».

                «Мы стараемся навязать противоборствующей против нас команды свою игру. Мы практикуем это еще с моего прихода в команду, на протяжении полутора лет. Уровень противников в Лиге чемпионов достаточно высок. Думаю, что мы сможем контролировать ход поединка и пройти в следующую стадию.

                Не знаю, готовы ли мы к победе в Лиге чемпионов. Но я очень верю в своих ребят, и они знают об этом. Наша цель – показать лучший результат, чем в том сезоне, то есть попасть в 1/4 финала.

«Базель» играя в еврокубковых поединках выставляет пять игроков обороны. В групповых поединках они играли достаточно ярко. Они являются сильной командой с хорошо организованной защитой. Они опасно действуют при контратаках. Я сообщил своим игрокам, что в этих играх нам будет непросто, особенно на их поле. Но мы полностью уверены в своих силах, и я думаю мы выступим хорошо», - считает Гвардиола.

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