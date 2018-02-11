Это'О: Салах может быть капитаном Ливерпуля

Мохамед Салах

Экс-форвард «Барселоны» и «Челси» Самуэль Это'О комплементарно отозвался в сторону хавбека «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. Опытный форвард считает, что египтянин способен стать настоящим лидером «красных».

«Салах является одним из лучших футболистов в мире. Он отлично играет за «Ливерпуль». Приятно видеть, когда исполнители из Африки демонстрируют уровень топ-класса. Думаю, он заслуженно является лучшим на своем родном континенте.

Мохаммед никогда не будет повышать голос на партнеров по команде. К нему уважительно относятся за его отношения к людям. Такое поведение является подтверждением его статуса лидера. Он может быть капитаном «Ливерпуля», - считает Это'О.

Отметим, в этом сезоне Салах отметился 21 забитым голом и оформил 7 голевых пасов в 25 матчах Английской Премьер-лиги.